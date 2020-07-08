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Снідайте цим фруктом, аби знизити рівень холестерину

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Додайте до свого сніданку авокадо - фото 1
Додайте до свого сніданку авокадо

Побороти високий рівень холестерину можна за допомогою харчування. Експерти назвали фрукт, який бажано вживати на сніданок, аби покращити стан здоров'я кровоносних судин. Візьміть на озброєння!

Занадто велика кількість холестерину в крові сприяє накопиченню жирових бляшок в артеріях і розвитку атеросклерозу, що означає, що судинні тканини втрачають еластичність і здатність розширюватися, стають схильними до пошкоджень через свою підвищену жорсткість. Атеросклероз може стати причиною серцевого нападу, інсульту і захворювань периферичних артерій, попереджають фахівці організації Heart UK (Великобританія).

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Саме тому науковці рекомендують під час сніданку вживати саме авокадо. Цей популярний фрукт не лише смачний, а й може принести масу користі вашому організму.

"Зазвичай, кажучи про високий рівень холестерину, медики мають на увазі, що в крові занадто багато "поганого" холестерину ЛПНЩ, що піддає ризику людське життя. Однак один фрукт, який вживається на сніданок, може знизити ваші шанси постраждати від атеросклерозу. Майте на увазі: авокадо знижує концентрацію "поганого" холестерину", – розповіли експерти Heart UK виданню Express Health.

Додайте до сніданку авокадо - фото 414686
Додайте до сніданку авокадо

За їх словами, позитивний вплив на здоров'я авокадо, що з'їдається за сніданком, підтверджено низкою досліджень і клінічних випробувань. Учасники одного з них дотримувалися трьох режимів харчування: перший включав авокадо, але мав на увазі обмежене споживання насичених жирів; другий (також з авокадо) був вільним від обмежень; третій дозволяв насичені жири в меню, але без авокадо.

Дані показали, що харчування по третьому типу асоціювалося з підвищеним рівнем триацілгліцерину, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань так само, як це відбувається при надлишку холестерину. Своєю чергою, харчування з авокадо знижувало концентрацію триацілгліцерину.

Авокадо допомагає знизити рівень 'поганого' холестерину - фото 414687
Авокадо допомагає знизити рівень "поганого" холестерину

"Інші дослідження показали, що споживання цього фрукта може знизити рівень триацілгліцеридів у крові до 20 відсотків, рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ – до 22 відсотків", – пише джерело.

Авокадо містить безліч корисних речовин: вітамін Е, калій, ніацин, мононенасичені жири і розчинну клітковину, залізо, мідь, вітаміни групи В. Його поїдання збільшує вміст в організмі "хорошого" холестерину ЛПВЩ – цей тип, пояснюють дослідники, діє як чистильник судин, поглинаючи "поганий" холестерин, доставляючи його в печінку для розкладання і виведення з організму.

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Джерело: Express
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