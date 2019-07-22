Snapdragon 855 Plus встановив рекорд продуктивності в Geekbench

Snapdragon 855 Plus став ще потужнішим мобільним процесором

Незабаром після анонсу флагманського мобільного чипсета Snapdragon 855 Plus новинка засвітилася в базі даних популярного синтетичного бенчмарку. Відразу ж зазначимо, що новий процесор вражає своєю продуктивністю!

Для тестування використовувався ігровий смартфон Black Shark 2. Саме покращена версія гаджета китайської компанії Xiaomi отримала процесор Snapdragon 855 Plus.

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Новітній чипсет набрав 3623 бали в одноядерному тесті і 11367 – в багатоядерному, побивши рекорд Snapdragon 855 у 10758 балів, встановлений раніше з тим же смартфоном.

Перший смартфон Black Shark представлений у квітні минулого року і працював він на базі процесора Snapdragon 845 з ядрами з тактовою частотою 2,8 і 1,8 ГГц. У моделі першого ROG Phone застосовувався варіант тієї ж мобільної платформи з більшою продуктивністю.

Plus-версія Snapdragon 855 відрізняється від базової моделі збільшеною на 4,2% частотою ядер Kryo Gold 485, а от графічний процесор Adreno 630 в складі мобільної платформи працює на 15% швидше. Очікується, що першим комерційним пристроєм на базі новинки стане ігровий смартфон ASUS ROG Phone 2.

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