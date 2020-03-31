Брітні Спірс з ефектним декольте розкритикували в мережі

Поп-зірка Брітні Спірс знову опинилась у центрі обговорень через нове фото у сукні з яскравим декольте. Хоч білявка і нагадала фанатами про карантин, але не обійшлось без критики.

38-річна американська поп-співачка Брітні Спірс усіма силами намагається повернутись до свого звичайного життя після перебування у психіатричній клініці. Зірка продовжує активно вести профіль в соцмережі Instagram та активно працювати над своєю психічного та фізичною формою. Однак навіть у її понад 23 мільйони підписників не завжди лише хороші думки про вигляд зірки.

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Зараз Брітні наголошує на важливості всіх заходів безпеки, аби уникнути поширенню коронавірусу. Тому недавнє фото білявки у білій сукні з відкритими плечима, яка підкреслює її бюст, також присвячене цій темі.

"Я прокинулась і моє волосся було кучерявим сьогодні! Я була дуже схвильована. Сподіваюсь ви прекрасно проводите час зі своїми сім'ями. Пам'ятайте, залишайтесь в безпеці, друзі", – відзначила співачка під фото. Але чимало коментаторів не могли не звернути увагу на те, що зірка практикує дуже недбалий макіяж, а також нехтує трендами моди. Фанати зійшлись на думці, що Брітні виглядає значно старшою через це, аніж є насправді.

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