Трюк зі склянками розвеселив мережу: відео

Під час карантину чимало людей вирішують, що пора навчитись чогось нового та вигадати спосіб для розваг. Тому у мережі з'являються чимало відео з трюками та флешмобами. Однак ця дівчина показала найпростіший фокус зі склянкою, який може повторити кожен.

На платформі Reddit користувач з ніком blue_star_ поділився кумедним відео з фокусом зі склянками та водою, якt швидко піднялося у трендах.

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За лічені години допис переглянули понад 47 тисяч переглядів, а також понад 400 коментарів. На перший погляд, це звичайне відео з трюком, який залишається таємницею, але головна героїня сама розкрила секрет. І тут не обійшлось без допомоги подруги. Тож фокус зі склянками може повторити кожен, головне зберігати серйозний вираз обличчя.

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