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Сміливець: дайвер врятував акулу

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У пащі акули був шмат рибальської сітки - фото 1
У пащі акули був шмат рибальської сітки / ThoughtCo

Австралійський дайвер ризикнув життям, вирішивши врятувати акулу.

Сіра піщана акула могла померти повільною та болісною смертю через шматок рибальської сітки, що застрягла в її пащі.

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Рибу врятував австралійський інструктор з дайвінгу, котрий якраз давав уроки біля східного узбережжя Зеленого континенту.

Індонезійський бізнесмен поплатився за кориду з китовою акулою свободою і ліцензією дайвера. В Індонезії чоловік "осідлав" китову акулу і зняв це на відео. Після цього дайвера затримала місцева поліція. Місцевий бізнесмен вирішив поплавати з аквалангом в заповідній затоці Чендравасіх. Під час занурення чоловік побачив китову акулу, заліз їй на спину і покатався на ній верхи. Ще двоє дайверів трималися з боків від акули.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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