Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Дайвер "осідлав" акулу і потрапив за ґрати: опубліковано відео

  • 78
Дайвер "осідлав" акулу - фото 1
Дайвер "осідлав" акулу / dailymail

Індонезійський бізнесмен поплатився за кориду з китовою акулою свободою і ліцензією дайвера.

В Індонезії чоловік "осідлав" китову акулу і зняв це на відео. Після цього дайвера затримала місцева поліція.

І ще: Чоловік підкорив величезну хвилю на надувному матраці: курйозне відео

Місцевий бізнесмен вирішив поплавати з аквалангом в заповідній затоці Чендравасіх. Під час занурення чоловік побачив китову акулу, заліз їй на спину і покатався на ній верхи. Ще двоє дайверів трималися з боків від акули.

Корида з китовою акулою - фото 271453
Корида з китовою акулою
Корида з китовою акулою - фото 271451
Корида з китовою акулою
Корида з китовою акулою - фото 271452
Корида з китовою акулою

Плавці зняли свої пригоди на відео, яке швидко розлетілося мережею. Захисники природи обурилися поведінкою бізнесмена і звернулися до влади. Міністр морських справ і рибного господарства Сусі Пуджіастуті повідомив, що бізнесмена заарештували.

В Індонезії китові акули охороняються, до них не можна наближатися ближче, ніж на метр.

Читайте також: За кілька секунд до: кумедне відео з чоловіком стало хітом

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1753
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози