Дайвер "осідлав" акулу і потрапив за ґрати: опубліковано відео

Індонезійський бізнесмен поплатився за кориду з китовою акулою свободою і ліцензією дайвера.

В Індонезії чоловік "осідлав" китову акулу і зняв це на відео. Після цього дайвера затримала місцева поліція.

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Місцевий бізнесмен вирішив поплавати з аквалангом в заповідній затоці Чендравасіх. Під час занурення чоловік побачив китову акулу, заліз їй на спину і покатався на ній верхи. Ще двоє дайверів трималися з боків від акули.

Корида з китовою акулою

Корида з китовою акулою

Корида з китовою акулою

Плавці зняли свої пригоди на відео, яке швидко розлетілося мережею. Захисники природи обурилися поведінкою бізнесмена і звернулися до влади. Міністр морських справ і рибного господарства Сусі Пуджіастуті повідомив, що бізнесмена заарештували.

В Індонезії китові акули охороняються, до них не можна наближатися ближче, ніж на метр.

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