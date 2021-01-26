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Смілива та зухвала: названа наймодніша стрижка 2021 року
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Експерти hair-індустрії прогнозують популярність французького бобу, однієї з наймодніших стрижок минулого року.
Скорочений і подовжений варіант бобу були найактуальнішими варіантами hair-образу торік і, на думку експертів, ця стрижка зберегла свою популярність і в новому сезоні.
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У 2021 році авторитетні hair-стилісти рекомендують вибирати переосмислений варіант бобу, надихаючись француженками, які вміло поєднують строгість з розслабленою недбалістю. Так, на думку Люка Хершесона, перукаря і креативного директора англійського бренду Hershesons, ключовою особливістю переосмисленої версії французького бобу є строгий зріз, виконаний таким чином, щоб він виглядав недбало і максимально природно.
Серед прихильниць французького бобу не тільки француженки, а й багато авторитетних інфлюенсерів з різних куточків планети, а також моделі і світові знаменитості.
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