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15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів

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Бекхем також носить светри - фото 1
Бекхем також носить светри / instagram.com/davidbeckham

Светр – це універсальний одяг, при правильному виборі якого він може бути одночасно зручним, практичним і стильним. А носити його можна як з джинсами, так і з офісною сорочкою, краваткою і штанами. Читай та вибирай модель на свій смак, яка буде актуальною не один сезон.

Светрів багато не буває. Так що, скільки б їх не лежало у твоєму гардеробі, місце для ще одного завжди знайдеться. До того ж свобода вибору не обмежує ні кольором, ні фасоном. І, крім цього, ця тепла річ буде актуальною не лише взимку, а й під час прийдешньої весни, щонайменше – у березні.

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Пам'ятай, що висока горловина – невід'ємна частина светра. Всі варіанти з овальним або V-подібним вирізом коректно називати загальними термінами – "джемпер" або "пуловер".

Носити светр можна з чим і куди завгодно. Наприклад, для повсякденного ділового образу з костюмом можна звернути увагу на нейтральні моделі тонкої в'язки. А якщо твоя мета – вразити оточуючих, але при цьому не хочеться вилазити з улюблених джинсів і черевиків, то ідеальний варіант – яскравий светр з принтом.

15 модних светрів на всі випадки життя

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444393

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444394

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444395

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444396

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444397

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444398

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444399

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444400

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444401

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444402

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444403

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444404

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444405

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444406

15 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів - фото 444407

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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