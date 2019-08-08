Смажений кавун: несподіваний смачний рецепт літнього смаколика

Виявляється, що кавун можна їсти не лише свіжим, але й готувати з нього повноцінні страви. І мова йде не про фруктові салати. Вам доведеться використати пательню та сіль. Читайте далі та дізнайтеся рецепт незвичного приготування страви з кавуна.

Учасник телевізійного кулінарного шоу "Майстер Шеф", популярний кухар Євген Клопотенко на своїй сторінці у Фейсбуці запитує підписників: "Як ви їсте кавун? Нарізуєте часточками або колупає ложкою?" Після чого він поділився власним секретом: "Я ось готую кавун на грилі. Це просто. Мені всього лише потрібні кавун, сковорода гриль і моя улюблена плита".

І ще: Як приготувати смачну курячу грудку за три хвилини

Для приготування кавуна-гриль потрібно відрізати дуже товстий (це важливо, товщиною більше ніж два пальці) шматок кавуна, прибрати шкірки. Далі покладіть кавун на розігріту сковороду. Як тільки на зворотному боці з'являться темні смужки від гриля – переверніть. Уже обсмажену сторону посипте крупною сіллю та сухим чилі. Перекладіть на тарілку, додайте фету, трохи оливкової олії й м'яту.

Євген Клопотенко запевняє, що це божественно смачно, адже цукор карамелізується з двох сторін й стає, наче солодка вата. Усередині кавун залишається свіжим. Смаковим рецепторам стає дуже солодко, проте сіль балансує це, а чилі приємно пече.

Кулінар закликає усіх спробувати кавун-гриль, адже це смак, який повинен відчути кожен.

До теми: Запіканка з рисом і кабачками: смачно і швидко