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Як приготувати смачну курячу грудку за три хвилини

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Як приготувати грудку за 3 хвилини - фото 1
Як приготувати грудку за 3 хвилини / product

Скільки часу готується курка? Це залежить від нарізки і способу приготування. Приготувати смачнющу курячу грудку можна і за три хвилини або навіть менше.

Інгредієнти:

  • 300 грамів томатів чері
  • 4 ложки оливкової олії
  • 1,5 чайної ложки солі
  • 1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю
  • 2 курячих грудки
  • 1/3 горня листя м'яти
  • 2 столові ложки вершкового масла
  • 100 грамів моцарели
Як приготувати курячу грудку за 3 хвилини - фото 345301
Куряча грудка

Як приготувати грудку за 3 хвилини:

  1. Розігрійте духовку. Застеліть деко фольгою. Додайте помідори, ¼ чайної ложки солі і 1 столову ложку оливкової олії. Розмішайте руками. Смажте до готовності: помідори мають трохи обвуглиться, стати м'якими.
  2. Перевіряйте деко кожні 5 хвилин і вийміть його з духовки, коли помідори приготуються. Поки готуються помідори підготуйте метелики з курячі грудки. Обережно відбийте грудку до майже прозорого стану. Краще це робити через харчову плівку. Приправте все 1 чайною ложкою солі і 1 чайною ложкою чорного перцю.
  3. Коли помідори приготуються викладіть їх в миску. Додайте м'яту і 3 столові ложки оливкової олії. Розмішайте, спробуйте і відрегулюйте сіль.
  4. Нагрійте чавунну сковороду на сильному вогні. Коли вона нагріється додайте 1 столову ложку вершкового масла. Покладіть одну курячу грудку, вона має шипіти. Готуйте від 1 до 1 ½ хвилин з кожного боку, поки вони не підрум'яняться і курка не буде прожарена. Повторіть з маслом, що залишилося і курячими грудками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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