Запіканка з рисом і кабачками: смачно і швидко

Дуже ніжна, легка і, водночас, ситна запіканка з рису і кабачків. І в холодному, і в гарячому вигляді буде дуже смачно!

Інгредієнти:

Рис (відварений) 250 г

Кабачок 300 г

Яйця 3 шт.

Цибуля 1 шт.

Сир твердий 100-120 г

Перець чорний мелений

Сіль

Як приготувати смачну запіканку кабачки + рис:

Рис відварюємо до напівготовності в підсоленій воді. Кабачок натираємо на тертці і солимо. Зазвичай для запіканок віджимаємо кабачок від зайвої води. На невеликій кількості рослинної олії обсмажуємо цибулю до м'якості. З'єднуємо натертий кабачок з рисом. Додаємо обсмажену цибулю, яйця, натертий сир, чорний мелений перець і солимо до смаку. Перемішуємо. Викладаємо все це в змащену олією форму, розрівнюємо лопаткою і зверху присипаємо ще трохи сиром. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і готуємо 30 хвилин. Можна приготувати цю страву і в мультиварці. Ті ж 30 хвилин на програмі Випічка. Подавати можна і в гарячому, і в холодному вигляді. Як гарнір або як самостійну страву.

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