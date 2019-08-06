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Запіканка з рисом і кабачками: смачно і швидко

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Кабачкова запіканка - фото 1
Кабачкова запіканка / MyCooktes

Дуже ніжна, легка і, водночас, ситна запіканка з рису і кабачків. І в холодному, і в гарячому вигляді буде дуже смачно!

Інгредієнти:

  • Рис (відварений) 250 г
  • Кабачок 300 г
  • Яйця 3 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Сир твердий 100-120 г
  • Перець чорний мелений
  • Сіль
Запіканка з рисом і кабачками: смачно і швидко - фото 345872

Як приготувати смачну запіканку кабачки + рис:

  1. Рис відварюємо до напівготовності в підсоленій воді. Кабачок натираємо на тертці і солимо. Зазвичай для запіканок віджимаємо кабачок від зайвої води.
  2. На невеликій кількості рослинної олії обсмажуємо цибулю до м'якості. З'єднуємо натертий кабачок з рисом. Додаємо обсмажену цибулю, яйця, натертий сир, чорний мелений перець і солимо до смаку. Перемішуємо.
  3. Викладаємо все це в змащену олією форму, розрівнюємо лопаткою і зверху присипаємо ще трохи сиром. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і готуємо 30 хвилин. Можна приготувати цю страву і в мультиварці. Ті ж 30 хвилин на програмі Випічка.
  4. Подавати можна і в гарячому, і в холодному вигляді. Як гарнір або як самостійну страву.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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