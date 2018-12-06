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Офіційно презентовано смартфон Nokia 8.1
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Компанія HMD підготувала до випуску новий смартфон під назвою Nokia 8.1. З урахуванням нової схеми найменування, ця модель – наступник пристрою Nokia 7.
При цьому слід зазначити, що Nokia 8.1 – це не зовсім новий смартфон, а лише варіація моделі Nokia X7 для західного ринку.
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Смартфон Nokia 8.1 містить 6,18-дюймовий PureDisplay IPS LCD дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2246х1080 пікселів) і характерним вирізом у верхній частині. Пристрій оснащений процесором Snapdragon 710, оперативною пам'яттю об'ємом 4 ГБ і вбудованою флеш-пам'яттю eMMC на 64 ГБ. Слот для карти пам'яті microSD дозволяє додатково розширити сховище.
На задній панелі смартфона Nokia 8.1 розташована подвійна камера, яка містить основний 12-мегапіксельний сенсор (1 / 2,55 дюйма, 1,4 мкм), допоміжний 13-мегапіксельний сенсор для визначення глибини сцени, оптичну систему стабілізації зображення й оптику Zeiss. Під камерою розташований сканер відбитків пальців. У вирізі на лицьовій панелі є 20-мегапіксельна камера для автопортретів.
Місткість комплектної батареї становить 3500 мАг, підтримується технологія швидкої зарядки з передачею 18 Вт енергії. Також у наявності є порт USB Type-C, і 3,5-мм роз'єм для навушників. Апарат працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie. При цьому пристрій – учасник програми Android One і буде отримувати оновлення ОС протягом 2 років, а оновлення безпеки – протягом 3 років.
Смартфон Nokia 8.1 надійде у продаж у середині грудня за ціною € 399.
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