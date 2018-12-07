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DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон
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Експерти ресурсу DxOMark, що спеціалізується на камерах мобільних пристроїв, протестували iPhone XR і докладно розповіли про його фотоможливості.
Смартфон отримав високі оцінки, і був названим одним з найкращих апаратів з одинарною основною камерою, обійшовши багатьох іменитих конкурентів у фірмовому рейтингу сайту.
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iPhone XR обладнаний основним фотомодулем на 12 Мп і апертурою f / 1.8. Він оснащений оптичною стабілізацією зображення, автофокусом і двотональним світлодіодним спалахом.
Якщо звернути увагу на програмне забезпечення, то камера гаджета дуже схожа з флагманським iPhone XS і має низку аналогічних можливостей, що дозволяє смартфону домогтися гарної якості зображень. Під час тестування співробітники порталу відзняли понад півтори тисячі знімків і понад дві години відео в різних умовах при налаштуваннях за умовчанням.
Експерти відзначили, що пристрій може похвалитися високою якістю знімків як у приміщенні, так і на просто неба, а автоматичний режим HDR забезпечує захоплення динамічного діапазону при зйомках складних сцен і сцен високої контрастності.
Портретний режим хороший при будь-якому освітленні, але лише на близькій відстані. Ефект розмиття фону працює анітрохи не гірше, ніж у деяких більш просунутих у технічному плані конкурентів. Однак часом він же створює враження, що обличчя було вирізане і прифотошоплене до "замиленого" пейзажу. Баланс білого зберігається у природних умовах, але при використанні штучних джерел світла або спалаху на фотографії можуть проявлятися невеликі спотворення.
Як і у випадку з XS Max, камера XR демонструє невисокий рівень цифрових шумів, забезпечуючи якісну деталізацію та чіткі краї знімка як під час роботи у приміщенні, так і на сонці. При цьому дрібні деталі часто губляться при зйомці у складних погодних умовах або зі слабким освітленням, але експозиція залишається прийнятною.
Окремо в результатах тестування була відзначена насиченість знімків. За словами експертів, кольори на фотографіях, зроблених в різних умовах, майже завжди виглядають яскравими та приємними, хоча просто неба у деяких випадках колірна гамма тяжіє до прохолодних відтінків. В умовах низької освітленості насиченість також залишається досить хорошою.
Робота автофокусу нарікань оглядачів не викликала, і була названа чудовою. За їх словами, смартфон гарантує майже миттєве захоплення зображення. Проблем зі стійкістю фокусування відзначено не було. При зйомці відео апарат показав себе цілком гідно: широкий динамічний діапазон і насичені кольори спостерігалися у роликах, знятих у різних місцях і умовах.
Системи стабілізації відео та автонаведення названі сайтом DxOMark одними з найкращих. Камера відмінно показала себе при зйомці рухомих об'єктів. Відповідно до заяв тестувальників, iPhone XR повністю виправдовує очікування, які покладає на нього з урахуванням всіх особливостей і характеристик його програмного забезпечення і об'єктива.
Плюси при зйомці фото:
Хороша експозиція та динамічний діапазон при яскравому освітленні і в приміщеннях
Деталізація при будь-якому освітленні
У більшості випадків яскраві і соковиті кольори
Швидке і точне автофокусування
Мінуси при зйомці фото:
Низька деталізація при зйомці зі збільшенням середньої і великої дальності
При слабкому освітленні всередині приміщень проявляються шуми і зернистість
Посереднє розмиття у режимі боке
Плюси при запису відео:
Хороший динамічний діапазон у всіх умовах
Швидка стабілізація зображення
Ефективне автофокусування
Хороша деталізація при яскравому освітленні
Мінуси при запису відео:
Нестабільний баланс білого при зйомках в приміщенні
Шуми при зйомках в приміщенні і в умовах низької освітленості
За результатами тестування фоторежим iPhone XR отримав 103 бали, зрівнявшись з Xiaomi Mi Mix 3, але трохи поступившись iPhone XS Max, який зміг на 7 очок випередити героя публікації. Відеозйомку гаджета експерти оцінили у 96 балів. Зведена оцінка у 101 бал дозволила "бюджетному" iPhone посісти сьоме місце в загальному мобільному рейтингу DxOMark.
За результатами тестування апарат був визнаний найкращим камерофоном з єдиним об'єктивом основної камери.
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