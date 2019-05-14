Смартфон впав у воду: чого НЕ варто робити

Є два варіанти, як підсушити смартфон, який впав у воду / Publika

Смартфон падає у воду! Що робити? Більшість користувачів роблять величезну помилку, при цьому вважаючи, що вони рятують свій улюблений гаджет.

Люди кладуть телефон в рис. Це головна і найбільш згубна помилка. Це підтвердять всі кваліфіковані фахівці сервісних центрів. Всупереч розхожій думці, рис не рятує смартфони від впливу води. Більш того, часто саме рис "добиває" потонулий смартфон.

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Ось, що відбувається з контактами iPhone після контакту з рисом:

iPhone після контакту з рисом

Відновити iPhone з такою материнською платою неможливо. Так що ж робити? Насправді є два виходи. Якщо ви знаєте, як швидко розібрати смартфон і у вас під рукою всі необхідні інструменти, то розберіть його і видаліть всю воду. Контакти слід обробити спиртом.

Якщо ж ви не знаєте, як розбирати смартфон, необхідно якомога швидше звернутися в сервісний центр, де за вас це зроблять професіонали. Це єдиний ефективний спосіб порятунку смартфона. Ви можете не робити взагалі нічого і смартфон почне працювати через годину або добу. Але це неабиякий фарт.

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