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Smart casual: як виглядає головний модний тренд весни 2021

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Smart casual - фото 1
Smart casual / pinterest

Багато дівчат вже шукають луки, в яких будуть хизуватися навесні. Радимо обрати кілька речей для створення образів в стилі smart casual.

Словосполучення smart casual з англійської перекладається як "ошатний повсякденний стиль". Однак межі цього поняття дуже розмиті: це щось середнє, якщо змішати сувору офісну класику і вільний повсякденний стиль.

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Безліч цікавих ідей в стилі smart casual демонструють блогери в Instagram. Так, якщо ви хочете справити враження в офісі, вибирайте чорні джинси з високою посадкою, білу водолазку і такого ж відтінку піджак (подовжений або оверсайз). Взуття можна підібрати як класичне (туфлі або ботильйони), так і спортивне: кросівки або кеди.

Також в цьому стилі можна скласти дуже простий лук: джинси, біла сорочка і в'язаний кардиган небесного відтінку на ґудзиках. Доповнять образ високі кросівки, або як їх ще називають хайтопи, або ботильйони і стильна сумка.

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Джерело: sm-news
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