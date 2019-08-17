Смачно і корисно: цей доступний овоч продовжує життя

Поки популярність суперфудів зростає, чимало людей забувають про те, що навіть звичайні овочі здатні продовжити молодість та покращити самопочуття. Особливої уваги заслуговує гарбуз, який у сезон доволі доступний для українців.

Медики розповіли, що саме гарбуз є своєрідним джерелом молодості, адже містить чимало вітамінів, необхідних для організму.

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Гарбузи багаті на вітаміни групи B, що позитивно впливають на якість сну, пам'ять, нервову систему, а також знижують рівень втоми. А нікотинова кислота у цьому овочі зменшує ймовірність серцево-судинних захворювань. Також не варто забувати про каротин, що покращує стан зору, а також знижує ризики розвитку ракових клітин.

Чому варто їсти гарбузи

А от комплекс вітамінів E та A допомагає забути про акне, ранні зморшки, а також проблемний стан волосся. Приємним бонусом є вітамін C, який у холодну пору зміцнює імунітет та захищає від застуди. Тому медики радять регулярно вносити гарбуз до свого раціону. У результаті можна зменшити ймовірність неприємних захворювань та раннього старіння.

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