Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Смачніше, ніж у мами: простий рецепт відбивних

  • 29
Курячі відбивні - фото 1
Курячі відбивні

У кожній сім'ї є родинні страви та рецепти, які передаються від старшого покоління до молодшого. Інколи варто приготувати щось нове, проте не менш смачне. Ділимося з вами особливим рецептом курячих відбивних. Готуйте на здоров'я!

Занадто складні рецепти вимагають від вас багато часу та енергії на приготування. Також не всі інгредієнти бувають під рукою. Є рецепти набагато простіші та смачніші.

І ще: Як приготувати лаваш за 15 хвилин: прості рецепти смачних начинок

Виявляється: щоб відбивні були соковитими, не обов'язково куряче філе змочувати яйцем та обсипати борошном або панірувальними сухарями.

Здивуйте родину та гостей – приготуйте курку за цим рецептом:

  • куряче філе – 2 шт
  • гірчиця – 15 г
  • мед – 20 г
  • соняшникова олія – 15 мл
  • часник – 2 зубчики
  • майонез – 25 г
  • червоний перець – за смаком
  • паприка – за смаком
  • сіль – за смаком
Куряче філе - фото 312270
Куряче філе

Приготування:

Змішайте маринад: гірчиця + дрібно нарізаний часник + соняшникова олія + рідкий мед + майонез + спеції та сіль за смаком. Ретельно перемішайте, щоб була однорідна маса.

Куряче філе наріжте тонкими пластами, відбийте м'ясо. Тут головне не перестаратися, щоб м'ясо не розповзлося.

Лайфхак: накрийте м'ясо поліетиленовим пакетом або харчовою плівкою і тоді відбивайте.

Підготовлене куряче філе покладіть в миску, залийте маринадом та залиште на години. Потім викладіть відбивні на пергамент й ще трішки полийте маринадом. Запікайте в розігрітій духовці при 180 градусах 40 хвилин.

Готуйте також: Як приготувати справжній плов: секрети і правила

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 812
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
  • 03 березня, 17:25
  • 1240
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 28888
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Фото Здорове харчування