Смачніше, ніж у мами: простий рецепт відбивних

У кожній сім'ї є родинні страви та рецепти, які передаються від старшого покоління до молодшого. Інколи варто приготувати щось нове, проте не менш смачне. Ділимося з вами особливим рецептом курячих відбивних. Готуйте на здоров'я!

Занадто складні рецепти вимагають від вас багато часу та енергії на приготування. Також не всі інгредієнти бувають під рукою. Є рецепти набагато простіші та смачніші.

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Виявляється: щоб відбивні були соковитими, не обов'язково куряче філе змочувати яйцем та обсипати борошном або панірувальними сухарями.

Здивуйте родину та гостей – приготуйте курку за цим рецептом:

куряче філе – 2 шт

гірчиця – 15 г

мед – 20 г

соняшникова олія – 15 мл

часник – 2 зубчики

майонез – 25 г

червоний перець – за смаком

паприка – за смаком

сіль – за смаком

Куряче філе

Приготування:

Змішайте маринад: гірчиця + дрібно нарізаний часник + соняшникова олія + рідкий мед + майонез + спеції та сіль за смаком. Ретельно перемішайте, щоб була однорідна маса.

Куряче філе наріжте тонкими пластами, відбийте м'ясо. Тут головне не перестаратися, щоб м'ясо не розповзлося.

Лайфхак: накрийте м'ясо поліетиленовим пакетом або харчовою плівкою і тоді відбивайте.

Підготовлене куряче філе покладіть в миску, залийте маринадом та залиште на години. Потім викладіть відбивні на пергамент й ще трішки полийте маринадом. Запікайте в розігрітій духовці при 180 градусах 40 хвилин.

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