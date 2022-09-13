Ліза Глінська розповіла, як приготувати торт медовик без випікання у духовці

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування медівника без духовки. Спробуйте приготувати й ви цей торт вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома торт медівник без випікання у духовій шафі.

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Враховуючи війну в нашій країні, багато людей не можуть повернутись до своїх домівок, на свої кухні… хтось не має духовки для випікання, хтось комбайнів. Тому сьогодні легкий рецепт найсмачнішого торта без випікання. Обіцяю, все буде легко і просто із доступних продуктів", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти для торта "Медовик з кремом зі сметани":

Об'єм склянки для розрахунку – 200 мл

Тісто для медівника:

150 г цукру (3/4 склянки)

100 мл води (1/2 склянки)

100 г яєць (2 штуки)

100 г меду (3 ст.л)

50 мл соняшникової олії (3 ст.л.)

130 г сметани жирністю 10% (6 ст.л.)

260 г борошна (2 склянки)

6 г харчової соди (6/7 ч.л.)

10 г розпушувача (2 ч.л.)

Сметанний крем:

900 г сметани жирністю 10% (4,5 склянки)

100 г яєць (2 шт)

60 г кукурудзяного крохмалю (2 ст.л.)

120 г цукру (3/4 стакана)

60 г вершкового масла жирністю 62%

ванільний цукор

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