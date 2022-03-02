Мавпа з ядерною кнопкою: французький журнал показав карикатуру на Путіна

Французьке видання Charlie Hebdo, яке відома своєю сатирою на політичні теми, висміяло дія Володимира Путіна. На обкладинці журналу диктатора 21 століття зобразили у вигляді мавпи з ядерною кнопкою.

Так, на обкладинці березневого номера журналу Charlie Hebdo дизайнери показали, як глава Кремля ледь не торкається червоної кнопки запуску ядерної ракети своїми геніталіями. А прокоментували карикатуру так: "На шляху до 21 століття! #Путін".

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Фото обкладинки з'явилося на сторінці журналу у Facebook.

Таким чином автори журналу відреагували на ядерні погрози Путіна. Як відомо, 27 лютого під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генерального штабу Валерієм Герасимовим він наказав перевести сили стримування, у складі яких є ядерні арсенали, у особливий режим бойового чергування.

Так він відреагував на санкції Заходу проти Росії через вторгнення в Україну та "агресивні висловлювання" країн-членів НАТО на адресу Москви.

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