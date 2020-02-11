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Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
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Сучасна українська музика щодня поповнюється крутими треками, які, на жаль, не завжди доходять до слухачів. Адже, окрім уже відомих зірок, якісні роботи випускають й початківці. Саме їхні пісні ми й пропонуємо послухати. Ви не будете розчаровані!
Ідея створити плейлист українських пісень від здебільшого маловідомих, проте класних українських гуртів та виконавців належить відомому кулінару Євгенові Клопотенку. Він переслухав понад 200 пісень і вибрав із них більше ніж 160 українських треків. Цю добірку Клопотенко назвав "українізація".
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"Дев'ять годин і п'ятдесят вісім хвилин, заповнених солов'їною. Джаз, поп, реп, альтернатива, етно, рок, хіп-хоп. Під різний настрій. Здається, моя кардіограма тепер має форму звукової хвилі всіх прослуханих пісень. Я пульсую в ритмі України. Українська музика стала саундтреком до мого життя. Це впливає на мої цінності, думки та дії. І я кайфую від цього", – поділився Євген.
Та оскільки Клопотенко склав добірку української музики лише на Apple Music, ми знайшли всі пісні на платформі deezer та створили плейлист і там.
Слухайте онлайн 162 українські пісні та отримуйте майже 10-годинну насолоду:
*щоб послухати всі пісні, авторизуйте на deezer
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