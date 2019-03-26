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Слуга народу 3 сезон: дата виходу продовження серіалу 2019
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Комедійний серіал Слуга народу від студії "Квартал 95" підкорив українських глядачів актуальними гумором та сатирою на політичні реалії. Шанувальники стрічки з нетерпінням чекають на 3 сезон серіалу, і ми вже знаємо, коли він вийде!
2 сезон серіалу Слуга народу завершився ще в 2017 році, тож недивно, що глядачі вже зачекалися на продовження телееісторії про президента з народу. Василь Голобородько, роль якого виконав комік Володимир Зеленський, зі звичайного вчителя зумів стати главою держави, однак на його шляху виникають нові й нові труднощі...
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Василь Петрович щодня вступає в запекле протистояння з корумпованими чиновниками і представниками правоохоронних органів. Необхідно врівноважити становище економіки, не допустити, щоб ціни продовжували зростати, а національна валюта знецінюватися. Для цього слід ввести антикорупційні реформи, реалізувати необхідні закони, на заваді чого стають олігархи. Як вчинить президент? Дізнаємося у продовженні серіалу!
Дата виходу серіалу Слуга народу 3
Отож, 3 сезон Слуги народу вийде на екрани в 27 березня 2019 року. Квартал 95 вже отримав дозвіл на трансляцію серіалу. Згідно з телевізійною програмою каналу 1+1, показ перших двох серій запланований на 27 березня, а 3 серію покажуть 28 березня о 20:45.
І поки ми в очікуванні продовження – дивіться тизер нового сезону:
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