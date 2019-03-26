Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Слуга народу 3 сезон: дата виходу продовження серіалу 2019

  • 9894
Коли вийде Слуга народу 3 - фото 1
Коли вийде Слуга народу 3

Комедійний серіал Слуга народу від студії "Квартал 95" підкорив українських глядачів актуальними гумором та сатирою на політичні реалії. Шанувальники стрічки з нетерпінням чекають на 3 сезон серіалу, і ми вже знаємо, коли він вийде!

2 сезон серіалу Слуга народу завершився ще в 2017 році, тож недивно, що глядачі вже зачекалися на продовження телееісторії про президента з народу. Василь Голобородько, роль якого виконав комік Володимир Зеленський, зі звичайного вчителя зумів стати главою держави, однак на його шляху виникають нові й нові труднощі...

Це цікаво: Стало відомо, чи вийде продовження серіалу Школа

Василь Петрович щодня вступає в запекле протистояння з корумпованими чиновниками і представниками правоохоронних органів. Необхідно врівноважити становище економіки, не допустити, щоб ціни продовжували зростати, а національна валюта знецінюватися. Для цього слід ввести антикорупційні реформи, реалізувати необхідні закони, на заваді чого стають олігархи. Як вчинить президент? Дізнаємося у продовженні серіалу!

Дата виходу серіалу Слуга народу 3

Отож, 3 сезон Слуги народу вийде на екрани в 27 березня 2019 року. Квартал 95 вже отримав дозвіл на трансляцію серіалу. Згідно з телевізійною програмою каналу 1+1, показ перших двох серій запланований на 27 березня, а 3 серію покажуть 28 березня о 20:45.

І поки ми в очікуванні продовження – дивіться тизер нового сезону:

Дивіться також: Серіал Школа 3 сезон – всі серії 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4636
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1076
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1343682
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Українські серіали Володимир Зеленський