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Слово року за версією словника сучасної української мови: до чого тут Кличко

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Слово року за версією словника сучасної української мови: до чого тут Кличко - фото 1

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" визначився зі званням слова 2019 року. Ним виявилося слово "діджиталізація". Ви ж пригадуєте, як Кличко страждав, намагаючись вимовити ці надскладні 14 літер!

Нагадаємо, що неологізм увійшов до вжитку лише кілька років тому. Діджиталізація – це просто транслітерація англійського digitalization. І означає вона зміни суспільного життя, пов'язані із використанням новітніх цифрових технологій.

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Діджиталізація – спрощена версія точнішого терміну "цифрова трансформація", що є проявом глобальної цифрової революції.

Зауважимо, що інші світові тренди, які стосуються зміни клімату чи проблем гендерної ідентичності, не стали настільки популярними в українському публічному просторі.

"Мислово" уже всьоме обирає слово року. Основні критерії при виборі переможця – його популярність, а також соціальна значущість.

Якими були переможці минулих років:

  • 2018: томос
  • 2017: безвіз
  • 2016: корупція
  • 2015: блокада
  • 2014: кіборги
  • 2013: євромайдан

Ну і наостанок залишимо вам хіт гурту MOZGI, який теж присвячений діджиталізації:

Читайте також: Газета Financial Times назвала слово року

Джерело: Мислово
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