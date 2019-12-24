Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Газета Financial Times назвала слово року

  • 13
Слово року - фото 1
Слово року / ft

Словом року став слоган протестуючих в Гонконзі. Словосполучення було відоме ще в 70-х роках минулого століття завдяки акторові Брюсу Лі.

Словом року стало вираження "Be water" (Будь водою). Financial Times пояснює, що до того, як влада Гонконгу зрозуміла, що відбувається, протестуючі "збиралися як роса", щоб блокувати дорогу до урядової будівлі. Коли на місце прибувала поліція, учасники мітингу "розсіювалися як туман", тікаючи по вузьких вуличках, коли ж їх ловили, вони були "тверді як лід". Це і є філософія "Будь водою".

І ще: Кембриджський словник назвав слово 2019 року

Газета Financial Times назвала слово року - фото 376161

Відзначається, що словосполучення стало популярним на початку 1970-х років завдяки акторові Брюсу Лі, який виріс в Гонконзі. "Очистіть свій розум. Будьте безформними як вода. Зараз ви наливаєте воду в чашку – вона стає чашкою. Ви наливаєте воду в пляшку – вона стає пляшкою. Ви наливаєте воду в чайник – вона стає чайником. Тепер вода може текти, або вона може розбитися. Будь водою, мій друг", – говорив Брюс Лі в інтерв'ю.

Читайте також: У Британії назвали словосполучення 2019 року

Джерело: ft
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 722
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 482
Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
  • 17 грудня, 18:17
  • 1045
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство Новини