Газета Financial Times назвала слово року

Словом року став слоган протестуючих в Гонконзі. Словосполучення було відоме ще в 70-х роках минулого століття завдяки акторові Брюсу Лі.

Словом року стало вираження "Be water" (Будь водою). Financial Times пояснює, що до того, як влада Гонконгу зрозуміла, що відбувається, протестуючі "збиралися як роса", щоб блокувати дорогу до урядової будівлі. Коли на місце прибувала поліція, учасники мітингу "розсіювалися як туман", тікаючи по вузьких вуличках, коли ж їх ловили, вони були "тверді як лід". Це і є філософія "Будь водою".

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Відзначається, що словосполучення стало популярним на початку 1970-х років завдяки акторові Брюсу Лі, який виріс в Гонконзі. "Очистіть свій розум. Будьте безформними як вода. Зараз ви наливаєте воду в чашку – вона стає чашкою. Ви наливаєте воду в пляшку – вона стає пляшкою. Ви наливаєте воду в чайник – вона стає чайником. Тепер вода може текти, або вона може розбитися. Будь водою, мій друг", – говорив Брюс Лі в інтерв'ю.

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