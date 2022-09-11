Говори красиво: 20 українських слів, які замінять наш суржик

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з українськими словами, які замінять надокучливий суржик. Здивуйте рідних своєю багатою мовою!

Цього разу ми підготували для вас корисну шпаргалку з українськими словами, якими варто замінити росіянізми та кальки в щоденному спілкуванні.

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Поповнюйте свій словниковий запас неповторними українськими словами, вживайте їх вдома і на роботі, і ви вразите людей своєю начитаністю. Гайда!

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