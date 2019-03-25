Слово дня: БАЮРА

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "баюра".

Це слово означає велику глибоку вибоїну на дорозі, у якій накопичується вода. До "баюра" є такі синоніми: яма, калюжа тощо.

І ще: Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ

Приклади застосування:

Свиня лежала в баюрі та голосно рохкала.

Мороз затягував баюри крижаними візерунками.

Доведеться міняти колесо – машина потрапила у баюру.

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