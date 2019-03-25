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Слово дня: БАЮРА

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Цікаві українські слова

Українська мова – невичерпне джерело цікавих слів та понять. Сьогодні ми дізнаємося, що означає "баюра".

Це слово означає велику глибоку вибоїну на дорозі, у якій накопичується вода. До "баюра" є такі синоніми: яма, калюжа тощо.

І ще: Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ

Приклади застосування:

  • Свиня лежала в баюрі та голосно рохкала.
  • Мороз затягував баюри крижаними візерунками.
  • Доведеться міняти колесо – машина потрапила у баюру.

Слово дня: БАЮРА - фото 316695

До теми: 10 красивих українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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