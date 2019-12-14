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Слава з НеАнгелів роздяглася для чоловічого глянцю

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Співачка Слава Камінська показала в мережі гаряче фото зі зйомок для чоловічого глянцю.

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з іменитим пластичним хірургом Едгаром Камінським, часто тішить публіку яскравими постами у своєму Instagram.

І ще: Слава з НеАнгелів засвітила груди у прозорому боді

Красуня не соромиться оголятися на камеру, і нове фото стало тому підтвердженням – вона знялася для календаря чоловічого журналу, звичайно ж в пікантному образі.

Як видно, на обкладинці календаря Слава з'явилася в сексуальному чорному комплекті білизни з тонкої тканини з незвичайним боді-пояском для панчіх. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою. Камінська відображена в спокусливій позі, вона сидить у розкішному кабріолеті і млосно дивиться в камеру.

Читайте також: Слава і Віка з НеАнгелів позували у спокусливій білизні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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