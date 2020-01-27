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Слава з НеАнгелів спокусила мережу апетитними формами у латексі
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Слава Камінська з групи НеАнгели повернулася з відпочинку і одразу ж зайнялася собою. Красуня показала нове фото на своїй сторінці в Instagram, порадувавши шанувальників пікантною позою.
Співачка Слава Камінська зазначила, що довгий час не могла себе змусити піти в зал і взагалі зайнятися спортом. Але її мотивацією став новий костюм, в якому вона сфотографувалася.
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Новий кадр вийшов дуже ефектним, оскільки костюм підкреслив апетитні форми співачки. Слава розповіла, що вона качала прес в гримерці після свого концерту. А користувачі мережі, у свою чергу, не втрималися і засипали артистку компліментами.
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