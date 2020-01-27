Слава з НеАнгелів спокусила мережу апетитними формами у латексі

Слава Камінська з групи НеАнгели повернулася з відпочинку і одразу ж зайнялася собою. Красуня показала нове фото на своїй сторінці в Instagram, порадувавши шанувальників пікантною позою.

Співачка Слава Камінська зазначила, що довгий час не могла себе змусити піти в зал і взагалі зайнятися спортом. Але її мотивацією став новий костюм, в якому вона сфотографувалася.

І ще: Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)

Новий кадр вийшов дуже ефектним, оскільки костюм підкреслив апетитні форми співачки. Слава розповіла, що вона качала прес в гримерці після свого концерту. А користувачі мережі, у свою чергу, не втрималися і засипали артистку компліментами.

Читайте також: Настя Каменських пікантно оголилася на камеру