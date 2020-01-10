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Святослава Вакарчука підловили на відпочинку в Таїланді: фотофакт

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Святослав Вакарчук - фото 1
Святослав Вакарчук / liga

Лідера партії "Голос" і українського музиканта Святослава Вакарчука зняли на пляжі в Таїланді. Фото з'явилося в Telegram-каналі "Влада Українська".

Народний депутат України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук проводить свої новорічні канікули в Таїланді. Як стверджує джерело – він відпочиває біля міста Пхукет.

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"Де в ці страшні дні перебуває найкращий з найкращих, лідер демократичної опозиції і совість нації Славко Вакарчук? Лідер партії Голос загоряє в Таїланді! Поруч з Пхукетом, якщо ви розумієте, про що я", – сказано в повідомленні.

Також в Telegram-каналі з'явилася фотографія і відео зі Святославом Вакарчуком, який відпочиває на дикому пляжі.

Святослава Вакарчука підловили на відпочинку в Таїланді: фотофакт - фото 378985

Варто зазначити, що ні в одному з офіційних акаунтів Святослава Вакарчука ця інформація не підтверджується, але і не спростовується. Встановити точну дату і місце опублікованої фотографії також немає можливості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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