Слава з НеАнгелів засвітилася в басейні з новим чоловіком: знову лікар

Співачка Слава Камінська поділилася пікантними кадрами з басейну, заінтригувавши фанатів.

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новим знімком.

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Знаменитість виставила спільний кадр з хорошим другом, лікарем-ортопедом Валентином Рогозинським, розслабляючись з красенем в басейні доволі скандального фітнес-клубу. Так, артистці після розлучення з чоловіком Едгаром Камінським в 2019 році не раз приписували романи з різними чоловіками, в тому числі і з актором Павлом Вишняковим, однак жодні чутки красуня не підтвердила.

"@dr.rogozinskij ви чудовий фахівець, але фотограф такий собі. Єдина нормальна фотка і то нормальний на ній тільки Ви. Боюся преса не оцінить", – пожартувала Камінська. Фоловери не пройшли повз: "Хороший хлопець!", "Хоч лікарі, хоч бізнесмени, лише б не дебіли", "Знову доктор? Що ж таке".

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