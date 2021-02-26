Слава з НеАнгелів спокусила мережу напівпрозорою білизною: гаряче фото

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська порадувала своїх шанувальників відвертим фото. Пікантним знімком красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому гарячому фото Слава Камінська позує у червоній напівпрозорій білизні, яка ледь прикриває інтимні місця артистки. Крім цього, вона накинула поверх спокусливого наряду розхристану білу сорочку. Свій звабливий образ зірка доповнила ефектними укладкою та макіяжем.

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У пікантному вбранні Слава згадала про колишнього у новому дописі у соцмережі. "Дівчата, а ви берете трубку, коли колишні дзвонять вам серед ночі?", – підписала фото Камінська.

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