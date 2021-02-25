Jerry Heil показала еротичні пози у білизні під час відвертої фотосесії

Молода українська співачка і авторка пісень Jerry Heil (Яна Шемаєва) показала кадри з бекстейджу пікантної фотосесії. Фанати пишуть, що у неї виходить дуже органічно і красиво.

Так, на своїй сторінці в Instagram Jerry Heil опублікувала короткий ролик, на якому продемонструвала, як створюються гарні знімки. Зірка позує в білій майці і бордових трусах, волосся зібране у хвіст. Вона лежить на підлозі, постійно змінюючи пози, і впевнено дивиться в об'єктив фотографа. На тлі тихо грає розслаблююча музика.

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"Скільки ви готові мені заплатити за вебінар з позування?", – поцікавилася Jerry Heil.

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