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Карантин Коронавірус

Слава Камінська роздяглася у ванній: гаряче відео

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Співачка Слава Камінська поділилася пікантним відео, засвітивши оголені форми. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новим відео.

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Знаменитість виставила спокусливі кадри, роблячи селфі у ванній і засвітивши оголену фігуру, над якою наполегливо працює навіть на карантині через коронавірус COVID-19.

Так, артистка позувала в пінній воді, ледь прикриваючи груди руками, знявши авторський кліп на їх з Вікторією Смеюхою хіт "Небо". Слава зізналася, що оператором, режисером і монтажером стала вона сама, а мобільний телефон поставила на лампу у ванній. Фоловери не пройшли повз, але їх думки розділилися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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