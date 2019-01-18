Скрябін – Сонце замість шапки: слухати раніше не видану пісню Кузьми

Український гурт Скрябін представив не видану раніше пісню Сонце замість шапки голосом Кузьми. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Виявилося, в архіві групи збереглося чимало невиданих аудіо записів і текстів авторських пісень Андрія Кузьменка. Це робочі начерки на комп'ютері Кузьми, демо-записи композицій. Одну з майже завершених музикантом пісень Сонце замість шапки його колеги вирішили видати, один куплет наспівала бек-вокалістка групи Ольга Лізгунова. Назвати пісню Сонце замість шапки музиканти вирішили, коли записували її використовуючи архівні аудіо Андрія Кузьменка.

Скрябін – Сонце замість шапки, слухати онлайн:

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