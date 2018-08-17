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Скрябін – Сам собі країна: вийшов раніше не опублікований кліп Кузьми

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Кліп "Сам Собі Країна" приурочений до 50-річчя Андрія Кузьменка - фото 1
Кліп "Сам Собі Країна" приурочений до 50-річчя Андрія Кузьменка

У мережі опублікували кліп Скрябіна на пісню "Сам собі країна". Відео було зняте ще 8,5 років тому, але побачило світ тільки тепер. Дивіться унікальні кадри з Кузьмою!

Ексклюзивний кліп "Сам собі країна" опублікував режисер Володимир Шурубура з нагоди 50-річчя Андрія Кузьменка. З'ясувалося, що ці кадри були зняті ще 13 березня 2010 року, але до 17 серпня 2018-го так і не були опубліковані.

Пройди тест: Як добре ти знаєш хіти Скрябіна?

І хоча Кузьма Скрябін цього кліпу ніколи не побачить, ми можемо його потішити, якщо будемо жити так, як він бажав у цій пісні. "Стань для батька нормальним сином!".

Скрябін – Сам собі країна – дивитися онлайн новий кліп:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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