Скрябін – Сам собі країна: вийшов раніше не опублікований кліп Кузьми

У мережі опублікували кліп Скрябіна на пісню "Сам собі країна". Відео було зняте ще 8,5 років тому, але побачило світ тільки тепер. Дивіться унікальні кадри з Кузьмою!

Ексклюзивний кліп "Сам собі країна" опублікував режисер Володимир Шурубура з нагоди 50-річчя Андрія Кузьменка. З'ясувалося, що ці кадри були зняті ще 13 березня 2010 року, але до 17 серпня 2018-го так і не були опубліковані.

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І хоча Кузьма Скрябін цього кліпу ніколи не побачить, ми можемо його потішити, якщо будемо жити так, як він бажав у цій пісні. "Стань для батька нормальним сином!".

Скрябін – Сам собі країна – дивитися онлайн новий кліп:

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