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Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
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У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо наші знання української. Цього разу мовна поліція заарештувала сучасний сленг. Читайте далі та дізнайтеся, як питомо українськими слова замінити модну говірку.
Мова – це живий організм, який ніколи не стоїть на місці. Англійська мова має свій вплив і багато українців послуговуються саме англіцизмами та навіть не підозрюють, що є українські відповідники цим словам. Ми зібрали найпоширеніші та найпопулярніші такі приклади, які можна почути у щоденних розмовах.
І ще: Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
Як замінити сленг українськими словами:
Зроби мені, будь ласка, нову світлину.
Всю інформацію можна прочитати на його осідку.
Остання її світлина отримала багато вподобайок.
Допис Івана отримав багато поширень.
Марія часто дописує у свій денник.
Я надішлю тобі посилання.
Марко підтримує цікаві виклики.
Я йому сказав: "Гаразд, завтра зустрінемося".
Юлія продумує наперед вміст свого денника.
Для того, щоб користуватися соцмережею, потрібно створити обліковку.
Кожен пристрій вимагає окремої інструкції.
Якщо ви зібралися великою компанією, то зробіть самознимку.
Є нова світлина – зміни мармизку.
Сестра ділиться зі мною корисними лазівками.
На жаль, у школі поширене цькування.
Для спрощення пошуку в соцмережі, став кришмітку перед найважливішими словами.
Важливу інформацію на екрані телефону можна легко зберегти – зроби зняток.
@ – цей знак називають "равлик".
Стань новим користувачем у популярній соцмережі.
Залишайте відгук, щоб інші користувачі краще орієнтувалися.
Створіть новий допис, якщо вам є що сказати.
Роман завантажив нове видиво.
Не терпіть насилля!
Наталя купила новий гортайчик.
У всемережжі можна знайти все.
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