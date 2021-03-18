Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо наші знання української. Цього разу мовна поліція заарештувала сучасний сленг. Читайте далі та дізнайтеся, як питомо українськими слова замінити модну говірку.

Мова – це живий організм, який ніколи не стоїть на місці. Англійська мова має свій вплив і багато українців послуговуються саме англіцизмами та навіть не підозрюють, що є українські відповідники цим словам. Ми зібрали найпоширеніші та найпопулярніші такі приклади, які можна почути у щоденних розмовах.

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Як замінити сленг українськими словами:

Зроби мені, будь ласка, нову світлину.

Всю інформацію можна прочитати на його осідку.

Остання її світлина отримала багато вподобайок.

Допис Івана отримав багато поширень.

Марія часто дописує у свій денник.

Я надішлю тобі посилання.

Марко підтримує цікаві виклики.

Я йому сказав: "Гаразд, завтра зустрінемося".

Юлія продумує наперед вміст свого денника.

Для того, щоб користуватися соцмережею, потрібно створити обліковку.

Кожен пристрій вимагає окремої інструкції.

Якщо ви зібралися великою компанією, то зробіть самознимку.

Є нова світлина – зміни мармизку.

Сестра ділиться зі мною корисними лазівками.

На жаль, у школі поширене цькування.

Для спрощення пошуку в соцмережі, став кришмітку перед найважливішими словами.

Важливу інформацію на екрані телефону можна легко зберегти – зроби зняток.

@ – цей знак називають "равлик".

Стань новим користувачем у популярній соцмережі.

Залишайте відгук, щоб інші користувачі краще орієнтувалися.

Створіть новий допис, якщо вам є що сказати.

Роман завантажив нове видиво.

Не терпіть насилля!

Наталя купила новий гортайчик.

У всемережжі можна знайти все.

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