Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською

  • 78
як замінити сленг українською - фото 1
як замінити сленг українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо наші знання української. Цього разу мовна поліція заарештувала сучасний сленг. Читайте далі та дізнайтеся, як питомо українськими слова замінити модну говірку.

Мова – це живий організм, який ніколи не стоїть на місці. Англійська мова має свій вплив і багато українців послуговуються саме англіцизмами та навіть не підозрюють, що є українські відповідники цим словам. Ми зібрали найпоширеніші та найпопулярніші такі приклади, які можна почути у щоденних розмовах.

І ще: Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською

Як замінити сленг українськими словами:

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451872

Зроби мені, будь ласка, нову світлину.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451795

Всю інформацію можна прочитати на його осідку.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451796

Остання її світлина отримала багато вподобайок.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451797

Допис Івана отримав багато поширень.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451798

Марія часто дописує у свій денник.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451799

Я надішлю тобі посилання.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451800

Марко підтримує цікаві виклики.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451801

Я йому сказав: "Гаразд, завтра зустрінемося".

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451802

Юлія продумує наперед вміст свого денника.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451803

Для того, щоб користуватися соцмережею, потрібно створити обліковку.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451804

Кожен пристрій вимагає окремої інструкції.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451805

Якщо ви зібралися великою компанією, то зробіть самознимку.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451806

Є нова світлина – зміни мармизку.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451807

Сестра ділиться зі мною корисними лазівками.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451808

На жаль, у школі поширене цькування.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451809

Для спрощення пошуку в соцмережі, став кришмітку перед найважливішими словами.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451810

Важливу інформацію на екрані телефону можна легко зберегти – зроби зняток.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451811

@ – цей знак називають "равлик".

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451812

Стань новим користувачем у популярній соцмережі.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451813

Залишайте відгук, щоб інші користувачі краще орієнтувалися.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451814

Створіть новий допис, якщо вам є що сказати.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451815

Роман завантажив нове видиво.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451816

Не терпіть насилля!

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451817

Наталя купила новий гортайчик.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451818

У всемережжі можна знайти все.

Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською - фото 451819

До теми: Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1760
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
  • 16 березня, 16:21
  • 883
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 березня, 14:53
  • 780
Загрузка...
Новини