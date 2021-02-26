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Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів

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українські слова іншими мовами - фото 1
українські слова іншими мовами

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо наші знання української. Цього разу мовна поліція подорожує світом. Читайте далі та дізнайтеся, як питомо українські слова звучать у сусідніх країнах.

Володимир Селезньов у своїй книзі "Мовні війни. Міф про "зіпсованість" української мови" розповідає, розбирає та обґрунтовує те, що багато українських слів помилково вважають запозиченими, русизмами, полонізмами тощо. Звичайно, на українську впливали різні культури, події та країни, проте наша мова автономна.

І ще: Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською

Ці слова – лелека, будинок, соняшник, Батьківщина – належать до української лексики й виникли переважно після XIV століття. Тобто говорити про польське чи слов'янське походження не доводиться.

Нумо порівняймо, як ці слова звучать іншими мовами!

Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів - фото 449304

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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