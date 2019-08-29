Скоро осінь: продукти для покращення імунітету

Напередодні осіннього сезону фахівці радять вживати в їжу продукти, які сприяють зміцненню імунітету.

Вода. Пити воду важливо для активного кровообігу і відновлення клітин, до того ж достатня кількість води необхідна для підтримки активного обміну речовин і виведення токсинів з організму.

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Йогурт. Бактерії, які містяться в натуральному йогурті, покращують стан і функції шлунково-кишкового тракту і з цим і здатність імунної системи протистояти інфекціям.

Шоколад. Какао – це концентрований антиоксидант, здатний підвищувати імунітет. Крім того, якісний шоколад здатний знизити ризик виникнення хвороб серця і судин.

Кефір. Напій містить молочнокислі і біфідобактерії, що пригнічують розвиток хвороботворних і гнильних мікроорганізмів. Кефір важливий для імунітету: він містить пробіотики, що сприяють зменшенню симптомів інфекційних хвороб.

Смачна капуста

Квашена капуста. Деякі дослідження показують, що квашена капуста покращує стан мікрофлори кишечника ефективніше за препарати, що містять корисні бактерії. У ній міститься багато аскорбінової кислоти, важливої для підтримки імунітету.

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