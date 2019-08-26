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Ці продукти ми готуємо абсолютно не правильно
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Їжа повинна бути смачною та корисною. Але, щоб вона приносила користь, її треба готувати правильно. Які продукти ми готуємо не так, як треба, розповідаємо далі.
Гарантуємо, що ви будете вражені!
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Гречка
З дитинства ми пам'ятаємо гречку на молоці. Дуже часто її дають дітям на сніданок. Але цю крупу готують неправильно. Вся річ у тім, що гречку можна готувати тільки на воді. Адже вона багата залізом, а молоко кальцієм. Разом ці компоненти практично не засвоюються. Замість користі ви отримаєте хіба що здуття.
Молода картопля
Всі чистять картоплю – молоду та стару. Але молодий урожай не можна позбавляти від шкірки. Адже в ній міститься багато калію, фосфору і заліза. Правда, з зеленим відтінком картоплю краще все-таки очистити.
Морква
Овоч найбільшу користь приносить, якщо його відварити. У процесі такої готування збільшується кількість бета-каротину та лютеїну. А вони дуже важливі для зору і гладкості шкіри.
Капуста
Але ось капусту краще не варити і не тушкувати. Так її готувати неправильно, якщо ви хочете отримаєте з неї максимум користі. Найкориснішою вважається тільки квашена капуста. В такому випадку продукт багатий на вітамін С і молочну кислоту, що допомагає перетравлювати навіть найважчу їжу. Саме тому в німецькій кухні є правило їсти сосиски і важке м'ясо разом з капустою.
Баклажани
Цей продукт найкраще запікати. Якщо його так готувати, то він буде мати у своєму складі багато калію і менше нітратів. А ось смажити баклажани не варто.
Помідори
Багато хто звик їсти помідори в сирому вигляді. Однак їх правильніше відварити. В такому випадку вони стануть відмінним засобом проти серцево-судинних захворювань. У цьому допоможе лікопін, який входить до складу деяких ліків. Утім, не можна сказати, що салат зі свіжих овочів буде менш корисним – так можна отримати хороший запас вітаміну С.
Гарбуз
Якщо бути відвертими, то найкориснішою в цьому продукті є шкірка. Не варто готувати гарбуз без неї. Адже в шкірці менше калорійного цукру, більше клітковини та вітаміну С. Запікаючи гарбуз в духовці разом зі шкіркою, ви отримаєте максимум користі та поживних речовин.
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