Ці продукти ми готуємо абсолютно не правильно

Їжа повинна бути смачною та корисною. Але, щоб вона приносила користь, її треба готувати правильно. Які продукти ми готуємо не так, як треба, розповідаємо далі.

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Гречка

З дитинства ми пам'ятаємо гречку на молоці. Дуже часто її дають дітям на сніданок. Але цю крупу готують неправильно. Вся річ у тім, що гречку можна готувати тільки на воді. Адже вона багата залізом, а молоко кальцієм. Разом ці компоненти практично не засвоюються. Замість користі ви отримаєте хіба що здуття.

Не готуйте гречку на молоці

Молода картопля

Всі чистять картоплю – молоду та стару. Але молодий урожай не можна позбавляти від шкірки. Адже в ній міститься багато калію, фосфору і заліза. Правда, з зеленим відтінком картоплю краще все-таки очистити.

Молоду картоплю не треба чистити

Морква

Овоч найбільшу користь приносить, якщо його відварити. У процесі такої готування збільшується кількість бета-каротину та лютеїну. А вони дуже важливі для зору і гладкості шкіри.

Моркву бажано відварити

Капуста

Але ось капусту краще не варити і не тушкувати. Так її готувати неправильно, якщо ви хочете отримаєте з неї максимум користі. Найкориснішою вважається тільки квашена капуста. В такому випадку продукт багатий на вітамін С і молочну кислоту, що допомагає перетравлювати навіть найважчу їжу. Саме тому в німецькій кухні є правило їсти сосиски і важке м'ясо разом з капустою.

Надзвичайно корисна квашена капуста

Баклажани

Цей продукт найкраще запікати. Якщо його так готувати, то він буде мати у своєму складі багато калію і менше нітратів. А ось смажити баклажани не варто.

Баклажани слід запікати

Помідори

Багато хто звик їсти помідори в сирому вигляді. Однак їх правильніше відварити. В такому випадку вони стануть відмінним засобом проти серцево-судинних захворювань. У цьому допоможе лікопін, який входить до складу деяких ліків. Утім, не можна сказати, що салат зі свіжих овочів буде менш корисним – так можна отримати хороший запас вітаміну С.

Помідори мають пройти термічну обробку

Гарбуз

Якщо бути відвертими, то найкориснішою в цьому продукті є шкірка. Не варто готувати гарбуз без неї. Адже в шкірці менше калорійного цукру, більше клітковини та вітаміну С. Запікаючи гарбуз в духовці разом зі шкіркою, ви отримаєте максимум користі та поживних речовин.

Гарбузи запікайте зі шкіркою

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