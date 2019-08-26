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Названо найкорисніший фрукт літа: для фігури та здоров'я

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Чому абрикоси варто їсти щодня - фото 1
Чому абрикоси варто їсти щодня

Влітку починається сезон багатьох фруктів та овочів, тому медики визначили один із найбільш корисних смаколиків, який варто внести до звичайного раціону. Це не лише корисно, а й смачно!

Медики вважають, що влітку одним із найважливіших фруктів є саме абрикос, тому рекомендують його вживати ледь не щодня.

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А все тому, що поява цього смаколика у раціоні дозволяє зменшити ризики появи багатьох недуг. Особливо уважно до абрикосів варто придивитись тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань, а також планує схуднути.

Чому абрикоси варто їсти щодня - фото 350148
Чому абрикоси варто їсти щодня

Абрикос є доволі низькокалорійним смаколиком, однак багатий на корисні речовини, які знижують рівень поганого холестерину та виводять токсини. Не варто забувати й про те, що абрикоси можуть замінити шоколад, адже покращують настрій, знижують наслідки стресу та рівень тривожності.

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Джерело: newsyou.info
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