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Skoda розробила перший електрокар: загадковий Enyaq

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Skoda Enyaq - фото 1
Skoda Enyaq / greencarcongress

Skoda випустила нові подробиці, фотографії і відео про свій перший в історії повністю електричний автомобіль, майбутній Enyaq iV.

До речі новинка буде поставлятися як з заднім приводом, так і з повним.

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У своїй найбільш щедрій специфікації Skoda Enyaq iV обіцяє запас ходу до 500 кілометрів на одному заряді батареї. Однак, до тестів це залишається просто сміливою заявою.

Skoda не дає докладних відомостей про розміри акумуляторів або віддачу електродвигунів, але можна з упевненістю сказати, що вони будуть схожі з показниками Volkswagen ID.3 і ID.4. До того ж, цей кросовер буде приблизною в такій самій ціновій категорії, як і електрокари від німців. Чеський бренд стверджує, що Enyaq iV пропонуватиме всі опції і функції, властиві автомобілям Skoda.

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Джерело: greencarcongress
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