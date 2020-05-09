Lamborghini представили нову шикарну модель з лінійки Huracan

Італійська компанія Lamborghini закінчила планове оновлення сімейства Huracan. Подивіться на цю красуню!

Тепер крім топових повнопривідних купе і родстера, а також моноприводних купе в лінійці з'явився родстер з приводом на задню вісь.

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Завдяки цьому спайдер здатний розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди (-0,1 с), а максимальна швидкість зросла з 319 до 324 км/год. Від свого повнопривідного родича новинка відрізняється елементами обважування, а також 19-дюймовими дисками. Як опція пропонується забезпечити спорткар 20-дюймовими дисками і карбоно-керамічними гальмами.

М'який верх може підніматися і опускатися на швидкості до 50 км/год, а сама операція займає 17 секунд. Перші покупці отримають Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder майбутнім літом. Вартість новинки в Європі без урахування податків стартує з позначки 176 тисяч євро.

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