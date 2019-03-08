Skoda показала свій електрокросовер Vision iV

Компанія Skoda представила на автовиставці у Женеві черговий концепт електричного кросовера під назвою Skoda Vision iV. Новинка стала першою моделлю бренду, яка базується на модульній електромобільній платформі Volkswagen MEB.

Концепт Skoda Vision iV оснащується парою електродвигунів сумарною потужністю 225 кВт (306 к.с.), встановлених над передньою та задньою віссю відповідно, які забезпечують повний привід.

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Кросовер набирає перші 100 км/год за 5,9 секунди і прискорюється з позначки 80 км/год до 120 км/год (типова для обгону на трасі ситуація) всього за 4 секунди. Максимальна швидкість Skoda Vision iV становить 180 км/год.

У електрокросовері використовується інтегрована в підлогу батарея місткістю 83 кВт*г, повного заряду якої достатньо для того, щоб проїхати 500 км по вимірювальному циклу WLTP. За допомогою швидкісної зарядки батарею можна зарядити до 80% місткості за 30 хвилин. Батарея оснащена рідинною системою охолодження.

Габарити купе-кросовера Skoda Vision iV становлять 4655 x 1926 x 1613 мм, колісна база – 2765 мм.

Завдяки підтримці голосового управління та іншим сучасним технологіям, користувач зможе використовувати смартфон замість цифрового ключа, який дозволить розблокувати двері і завести двигун.

Концепт також оснащується системою оцінки стану водія на основі аналізу частоти серцебиття й інших параметрів, яка дозволяє автоматично зупинити автомобіль, якщо водій заснув або надовго відволікся від дорожньої ситуації. Набір камер, радарів і лазерних сканерів достатній для автономного управління Level 3.

Представники компанії відзначили, що концепт Skoda Vision iV дозволяє оцінити, як саме буде виглядати перший серійний електромобіль бренду на платформі Volkswagen MEB. Його планують вивести на ринок вже у 2020 році, а за наступні чотири роки компанія має намір інвестувати у розвиток електричної платформи та нових мобільних сервісів близько 2 млрд євро. У результаті вже до 2022 року Skoda представить публіці понад десяток нових електрифікованих моделей.

Нагадаємо, що торік чеський автовиробник привіз до Женеви гібридний кросовер Skoda Vision X, здатний працювати на газі, бензині й електриці, а ще роком раніше представив концепт електрокросовера Skoda Vision E.

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