Британці перетворили кабріолет Rolls-Royce Dawn на ретрокупе

Британське ательє Eadon Green представило на Женевському автосалоні свою нову роботу – чотиримісне купе ZRR. Як і раніше дизайнери фірми черпали натхнення у формах автомобілів 30-х років минулого століття і стильовому напрямку ар-деко, але за основу цього разу взяли кабріолет Rolls-Royce Dawn.

Від автомобіля-донора Eadon Green ZRR відрізняється кузовом у стилі ретро, ​​хоча у них є кілька загальних деталей.

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Фари, капот, двері, рамка лобового скла та колеса сюди явно перекочували з Rolls-Royce. За технікою також жодних змін: ZRR рухається завдяки 6,6-літровому V12 потужністю 601 кінська сила і 840 Нм крутного моменту. Стільки ж видає цей агрегат на Dawn у виконанні Black Badge.

Rolls-Royce Dawn дещо удосконалили

Максимальна швидкість в обох машин однакова – 250 кілометрів на годину, а ось розганятися до "сотні" у ZRR виходить трохи швидше: 4,8 секунди проти 4,9 у Rolls-Royce. Після заміни складного даху фіксована маса автомобіля практично не змінилася, а довжина з новим кузовом, навпаки, зросла і стала майже такою, як у нового Phantom.

Автівку показали на Женевському автосалоні

У 2018 році в Женеві Eadon Green представила ретрокупе Zeclat, побудоване на модифікованій платформі Chevrolet Corvette. Дводверка отримала підрамники з алюмінію і вуглецевого нанокомпозиту й ідеальне розважування по осях – 50:50.

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