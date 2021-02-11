На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Skoda показала перше зображення нової Fabia
-
- 2
Компанія Skoda продовжує готуватися до прем'єри хетчбека Fabia четвертого покоління. Цього разу марка представила перше офіційне зображення моделі, на якому показаний силует майбутнього автомобіля.
Skoda Fabia четвертого покоління побудована на платформі MQB-A0, яка лежить в основі нового Volkswagen Polo й Audi A1 Sportback. За словами чеських інженерів, архітектура дозволила збільшити як колісну базу, так і внутрішній простір автомобіля. Зокрема, обсяг багажника хетчбека став більшим на 50 літрів.
Це цікаво: 500 кілометрів на одному заряді та 3 секунди на розгін: деталі про електрокар KIA
На представленому зображенні можна розглянути лише загальний силует і пропорції нової Fabia. Відмінною особливістю майбутньої новинки стане більш похилий дах, який фактично переходить у невеликий спойлер. Крім того, на кадрі помітно, що хетчбек отримав змінені задні ліхтарі та протитуманні фари нової форми.
Очікується, що для передньопривідної Skoda Fabia запропонують літрові бензинові "турботрійкі" TSI потужністю від 80 до 115 кінських сил, а також 1,0-літровий "атмосферник". Разом з агрегатами будуть доступні семидіапазонний "автомат" DSG і механічна трансмісія. Прем'єра Fabia четвертого покоління очікується навесні нинішнього року.
Попри те, що це зображення стало першим офіційним кадром, опублікованими компанією Skoda, чеський концерн продовжує активно випробовувати нову Fabia. У січні фотошпигунам вдалося сфотографувати новий хетчбек у серійному кузові з мінімальним камуфляжем.
Читайте також: Найпотужніший серійний пікап влаштував перегони з Ford Shelby GT500: епічне відео
-
16:09Skoda показала перше зображення нової Fabia
-
15:46Панас Буйний – Поцьомай: слухайте новий гімн закоханих до Дня святого Валентина
-
15:18Сандра Баллок і Бред Пітт вперше знімуться в одному фільмі
-
14:48Сонік в кіно: Paramount показала тизер продовження фільму та назвала дату його виходу
-
14:22Німецька спортсменка знялася оголеною для Playboy: відверті фото (18+)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:55Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото
-
13:45В Єгипті з'явиться нова розвага: захоче спробувати кожен
-
13:27Американець поскаржився у 911 на білого тигра, який сидів біля дороги
-
13:05Онучка Єлизавети II народила первістка: зворушливий знімок
-
12:52Старенький Mercedes з пробігом майже 200 000 км розігнали до максимальної швидкості: відео
-
12:43Три причини дозволяти собі їсти шоколад
-
12:16На відео показали виліт з засніженого аеропорту українського авіагіганта Руслан Ан-124
-
11:53Голова сенатора США робив доповідь у Zoom догори дригом: курйозне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
-
10:51Якщо вам лінь писати резюме: дівчина поділилася хитрим лайфхаком, як знайти роботу
-
10:19alyona alyona розчарувалася відпусткою у Єгипті і розповіла про недоліки Шарм-ель-Шейху
-
09:47Бігун в рожевому купальнику на Суперболі 2021 розбагатів на своїй витівці
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
08:48Відомий американський репер шокував фанатів збільшенням грудей: фото (18+)
-
08:22Ідеальний сніданок: Аніта Луценко поділилася простим рецептом сирників
-
07:53Телеведуча у прямому ефірі завела глядачів танцем сідниць
-
07:33Не все так однозначно: Intel "розгромила" процесор Apple M1 у бенчмарках
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
18:55Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)
-
16:21Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
-
14:20Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
-
11:52Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:16Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування
- 08 лютого
-
21:508 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою
-
19:19Австралійка вразила схудненням і стала реальною Барбі (фото)
-
16:50Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
13:50Правила життя для кожного знаку Зодіаку, які ведуть до успіху
-
11:555 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
08:48Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця
- 07 лютого
-
20:48Pornhub змінює правила реєстрації: потрібно показати паспорт