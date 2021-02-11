Skoda показала перше зображення нової Fabia

Компанія Skoda продовжує готуватися до прем'єри хетчбека Fabia четвертого покоління. Цього разу марка представила перше офіційне зображення моделі, на якому показаний силует майбутнього автомобіля.

Skoda Fabia четвертого покоління побудована на платформі MQB-A0, яка лежить в основі нового Volkswagen Polo й Audi A1 Sportback. За словами чеських інженерів, архітектура дозволила збільшити як колісну базу, так і внутрішній простір автомобіля. Зокрема, обсяг багажника хетчбека став більшим на 50 літрів.

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На представленому зображенні можна розглянути лише загальний силует і пропорції нової Fabia. Відмінною особливістю майбутньої новинки стане більш похилий дах, який фактично переходить у невеликий спойлер. Крім того, на кадрі помітно, що хетчбек отримав змінені задні ліхтарі та протитуманні фари нової форми.

Очікується, що для передньопривідної Skoda Fabia запропонують літрові бензинові "турботрійкі" TSI потужністю від 80 до 115 кінських сил, а також 1,0-літровий "атмосферник". Разом з агрегатами будуть доступні семидіапазонний "автомат" DSG і механічна трансмісія. Прем'єра Fabia четвертого покоління очікується навесні нинішнього року.

Попри те, що це зображення стало першим офіційним кадром, опублікованими компанією Skoda, чеський концерн продовжує активно випробовувати нову Fabia. У січні фотошпигунам вдалося сфотографувати новий хетчбек у серійному кузові з мінімальним камуфляжем.

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