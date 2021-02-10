Найпотужніший серійний пікап влаштував перегони з Ford Shelby GT500: епічне відео

На Youtube-каналі The Fast Lane Truck опублікували відео з заїздами непорівнянних, на перший погляд, автомобілів. Суперниками у змаганнях на чверть милі стали Dodge Ram 1500 TRX і Ford Shelby GT500. За результатами 2 заїздів найпотужніший серійний пікап впевнено обійшов конкурента.

Ford Mustang Shelby GT500 обладнаний 5,2-літровим алюмінієвим V8, віддача якого становить 770 кінських сил і 847 Нм. У парі з агрегатом працює семидіапазонний "робот" з двома зчепленнями. До "сотні" найшвидший серійний "Мустанг" розганяється за 3,5 секунди. При цьому дрегову дистанцію у чверть милі задньопривідний спорткар долає за 11 секунд.

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Під капотом повнопривідного Dodge Ram 1500 TRX ховається компресорний HEMI V8 об'ємом 6,2-літра. Віддача мотора становить 712 кінських сил і 881 Нм. У парі з агрегатом працює восьмидіапазонний автомат. До "сотні" найшвидший дорожній пікап розганяється за 4,5 секунди. Максимальна швидкість – 190 кілометрів на годину.

Під час першого заїзду водій Shelby GT500 дещо затримався на старті, у результаті чого Ram 1500 TRX фінішував першим, випередивши переслідувача на півтора корпуса. Перед другою спробою у "Мустанга" активували лонч-контроль, але і це не допомогло. Важкий пікап з самого початку гонки знову вирвався вперед, обігнавши на фініші спорткар приблизно на половину корпусу.

На початку січня американське видання Motor Trend провело чергову щорічну "Найбільшу у світі дрег-гонку" – World's Greatest Drag Race. У десятому за рахунком змаганні взяли участь вісім автомобілів: шість суперкарів, один кросовер і один пікап.

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