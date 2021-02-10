На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найпотужніший серійний пікап влаштував перегони з Ford Shelby GT500: епічне відео
-
- 2
На Youtube-каналі The Fast Lane Truck опублікували відео з заїздами непорівнянних, на перший погляд, автомобілів. Суперниками у змаганнях на чверть милі стали Dodge Ram 1500 TRX і Ford Shelby GT500. За результатами 2 заїздів найпотужніший серійний пікап впевнено обійшов конкурента.
Ford Mustang Shelby GT500 обладнаний 5,2-літровим алюмінієвим V8, віддача якого становить 770 кінських сил і 847 Нм. У парі з агрегатом працює семидіапазонний "робот" з двома зчепленнями. До "сотні" найшвидший серійний "Мустанг" розганяється за 3,5 секунди. При цьому дрегову дистанцію у чверть милі задньопривідний спорткар долає за 11 секунд.
Це цікаво: 500 кілометрів на одному заряді та 3 секунди на розгін: деталі про електрокар KIA
Під капотом повнопривідного Dodge Ram 1500 TRX ховається компресорний HEMI V8 об'ємом 6,2-літра. Віддача мотора становить 712 кінських сил і 881 Нм. У парі з агрегатом працює восьмидіапазонний автомат. До "сотні" найшвидший дорожній пікап розганяється за 4,5 секунди. Максимальна швидкість – 190 кілометрів на годину.
Під час першого заїзду водій Shelby GT500 дещо затримався на старті, у результаті чого Ram 1500 TRX фінішував першим, випередивши переслідувача на півтора корпуса. Перед другою спробою у "Мустанга" активували лонч-контроль, але і це не допомогло. Важкий пікап з самого початку гонки знову вирвався вперед, обігнавши на фініші спорткар приблизно на половину корпусу.
На початку січня американське видання Motor Trend провело чергову щорічну "Найбільшу у світі дрег-гонку" – World's Greatest Drag Race. У десятому за рахунком змаганні взяли участь вісім автомобілів: шість суперкарів, один кросовер і один пікап.
Читайте також: Гібрид McLaren Artura показали напередодні прем'єри: відео
-
21:48Найпотужніший серійний пікап влаштував перегони з Ford Shelby GT500: епічне відео
-
21:1811 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
20:21AnTuTu назвав 10 Android-смартфонів, якими користувачі задоволені найбільше
-
20:00Щаслива попри все 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:57Вулкан раптово почав виверження за спиною туриста: відеофакт
-
19:41Історія, що вражає: лебідь 37 років товаришує з поштарем, який його врятував
-
19:29Представлено прототип ноутбука з сімома екранами: вага девайса вас здивує
-
19:14Гібрид McLaren Artura показали напередодні прем'єри: відео
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
18:41Оскар 2021: які фільми увійшли до шорт-листа церемонії
-
18:26У День святого Валентина новозеландська піцерія даруватиме секс-іграшки
-
18:14Гороскоп на 11 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:55Coca-Cola використовуватиме пляшки з переробленого пластику
-
17:41Xiaomi Mi11 пройшов тест на міцність: чи зумів китаєць встояти
-
17:27Розкута Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram свіжою інтимною фотосесією (18+)
-
17:12Руйнуємо міфи: спосіб життя кіберспортсменів здоровіший, ніж у звичайної людини
-
16:54Як правильно різати цибулю, щоб не просльозитися: 5 порад від професіоналів
-
16:41500 кілометрів на одному заряді та 3 секунди на розгін: деталі про електрокар KIA
-
16:26Володимир Остапчук без комплексів показав своє голе фото, але підписники не оцінили
-
16:09Як COVID-19 впливає на заняття сексом: цікаве дослідження
-
15:49Vanity Fair показав Джокера з режисерської версії Ліги справедливості: потужне фото
-
15:31Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
18:55Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)
-
16:21Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
-
14:20Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
-
11:52Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:16Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування
- 08 лютого
-
21:508 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою
-
19:19Австралійка вразила схудненням і стала реальною Барбі (фото)
-
16:50Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
13:50Правила життя для кожного знаку Зодіаку, які ведуть до успіху
-
11:555 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
08:48Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця
- 07 лютого
-
20:48Pornhub змінює правила реєстрації: потрібно показати паспорт
-
18:50Дівчина тижня: спокуслива Жасмін Чізуелл, яка є точною копією Мерілін Монро (18+)
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:20Як отримати насолоду в ліжку? ТОП 5 книг про секс та оргазм