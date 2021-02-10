500 кілометрів на одному заряді та 3 секунди на розгін: деталі про електрокар KIA

Електрокар KIA покажуть у березні 2021 року

Компанія KIA продовжує процес переходу від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до електромоторів. У рамках нового вектора розвитку марка готується до прем'єри першої електричної моделі на новій платформі E-GMP.

Цього разу стали відомі деякі технічні подробиці майбутньої новинки під попередньою назвою CV.

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В основі нового KIA CV лежить задньопривідна платформа E-GMP. Ця архітектура стане основою для електрокарів Ioniq від Hyundai, а також багатьох інших седанів, хетчбеків і кросоверів обох корейських марок.

Особливістю платформи є інтегрований блок управління зарядкою (Integrated Charging Control Unit). Він дозволяє поповнювати запас від зовнішнього джерела, а також застосовувати двосторонню технологію для живлення інших пристроїв або чужого електромобіля.

За інформацією представників корейської компанії, електричний KIA CV зможе долати 500 кілометрів на одному заряді акумулятора. Водночас завдяки технології надшвидкої зарядки отримати 100 кілометрів додаткового пробігу можна буде всього за 4 хвилини.

Крім того, електрична силова установка KIA CV дозволить моделі розганятися до "сотні" усього за 3 секунди.

Очікується, що дебют Kia CV відбудеться вже у березні нинішнього року. Перший електрокар лінійки отримає адаптивний круїз-контроль (Highway Driving Assist Level 2). А починаючи з 2023 року електромобілі KIA оснастять системою автономного водіння Highway Driving Pilot.

У листопаді минулого року компанія KIA приступила до дорожніх випробувань електромобіля з кодовою назвою CV. Тоді ж фотошпигунам вдалося заглянути у салон новинки та сфотографувати передню панель.

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