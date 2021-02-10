На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
500 кілометрів на одному заряді та 3 секунди на розгін: деталі про електрокар KIA
-
- 17
Компанія KIA продовжує процес переходу від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до електромоторів. У рамках нового вектора розвитку марка готується до прем'єри першої електричної моделі на новій платформі E-GMP.
Цього разу стали відомі деякі технічні подробиці майбутньої новинки під попередньою назвою CV.
Це цікаво: В Україні посилять покарання за п'яне водіння: названі розміри штрафів
В основі нового KIA CV лежить задньопривідна платформа E-GMP. Ця архітектура стане основою для електрокарів Ioniq від Hyundai, а також багатьох інших седанів, хетчбеків і кросоверів обох корейських марок.
Особливістю платформи є інтегрований блок управління зарядкою (Integrated Charging Control Unit). Він дозволяє поповнювати запас від зовнішнього джерела, а також застосовувати двосторонню технологію для живлення інших пристроїв або чужого електромобіля.
За інформацією представників корейської компанії, електричний KIA CV зможе долати 500 кілометрів на одному заряді акумулятора. Водночас завдяки технології надшвидкої зарядки отримати 100 кілометрів додаткового пробігу можна буде всього за 4 хвилини.
Крім того, електрична силова установка KIA CV дозволить моделі розганятися до "сотні" усього за 3 секунди.
Очікується, що дебют Kia CV відбудеться вже у березні нинішнього року. Перший електрокар лінійки отримає адаптивний круїз-контроль (Highway Driving Assist Level 2). А починаючи з 2023 року електромобілі KIA оснастять системою автономного водіння Highway Driving Pilot.
У листопаді минулого року компанія KIA приступила до дорожніх випробувань електромобіля з кодовою назвою CV. Тоді ж фотошпигунам вдалося заглянути у салон новинки та сфотографувати передню панель.
Читайте також: Lamborghini Aventador застряг під час перших випробувань: відео
-
18:26У День святого Валентина новозеландська піцерія даруватиме секс-іграшки
-
18:14Гороскоп на 11 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Coca-Cola використовуватиме пляшки з переробленого пластику
-
17:41Xiaomi Mi11 пройшов тест на міцність: чи зумів китаєць встояти
-
17:27Розкута Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram свіжою інтимною фотосесією (18+)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:12Руйнуємо міфи: спосіб життя кіберспортсменів здоровіший, ніж у звичайної людини
-
16:54Як правильно різати цибулю, щоб не просльозитися: 5 порад від професіоналів
-
16:41500 кілометрів на одному заряді та 3 секунди на розгін: деталі про електрокар KIA
-
16:26Володимир Остапчук без комплексів показав своє голе фото, але підписники не оцінили
-
16:09Як COVID-19 впливає на заняття сексом: цікаве дослідження
-
15:49Vanity Fair показав Джокера з режисерської версії Ліги справедливості: потужне фото
-
15:31Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:49Оновлення macOS Big Sur спричиняє втрату особистих даних
-
14:24Юрист у США з'явився на офіційній онлайн-зустрічі у масці сумного кошеняти: кумедне відео
-
13:53Науковці показали на відео рух тектонічних плит Землі за мільярд років
-
13:21Шарм-ель-Шейх обнесли 36-кілометровим бетонним парканом: фото
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
12:22Перехвилювалася і розгубилася: водійка спричинила подвійне епічне ДТП у Києві (відео)
-
11:55Привітання з Днем святого Валентина 2021: побажання для закоханих
-
11:25Як захистити здоров'я від різкої зміни погоди
-
10:56Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+)
-
10:31Ідеальний ветеринар став зіркою Reddit (відео)
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
18:55Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)
-
16:21Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
-
14:20Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
-
11:52Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:16Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування
- 08 лютого
-
21:508 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою
-
19:19Австралійка вразила схудненням і стала реальною Барбі (фото)
-
16:50Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
13:50Правила життя для кожного знаку Зодіаку, які ведуть до успіху
-
11:555 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
08:48Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця
- 07 лютого
-
20:48Pornhub змінює правила реєстрації: потрібно показати паспорт
-
18:50Дівчина тижня: спокуслива Жасмін Чізуелл, яка є точною копією Мерілін Монро (18+)
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:20Як отримати насолоду в ліжку? ТОП 5 книг про секс та оргазм
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого
-
08:18Tesla відкликає свої електромобілі через небезпечну помилку