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Skoda показала новий кросовер, який здивує багатьох

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Škoda Vision IN Concept - фото 1
Škoda Vision IN Concept

У мережі показали новий автомобіль Škoda Vision IN Concept. Цікаво, що деякі деталі цієї машини зроблені з кришталю.

Концепт кросовера очікує дебют під час Auto Expo у Нью-Делі з 5 по 20 лютого. Передбачається, що він продемонструє вигляд майбутньої серійної новинки Škoda.

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Skoda показала новий кросовер, який здивує багатьох - фото 381798

Skoda показала новий кросовер, який здивує багатьох - фото 381799

Skoda показала новий кросовер, який здивує багатьох - фото 381800

Офіційний тизер, що демонструє нововведення дизайну автомобіля, також опублікований в мережі.

Крім того, це вже не перша машина Škoda, деякі деталі якої були зроблені з кришталю. Так, до цього компоненти з цього матеріалу зустрічалися у моделі під назвою Vision IN.

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Джерело: carscoops
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