Skoda показала новий кросовер, який здивує багатьох

У мережі показали новий автомобіль Škoda Vision IN Concept. Цікаво, що деякі деталі цієї машини зроблені з кришталю.

Концепт кросовера очікує дебют під час Auto Expo у Нью-Делі з 5 по 20 лютого. Передбачається, що він продемонструє вигляд майбутньої серійної новинки Škoda.

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Офіційний тизер, що демонструє нововведення дизайну автомобіля, також опублікований в мережі.

Крім того, це вже не перша машина Škoda, деякі деталі якої були зроблені з кришталю. Так, до цього компоненти з цього матеріалу зустрічалися у моделі під назвою Vision IN.

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