У Монако бачили золотий Bentley на українських номерах

У Монако нерідко можна зустріти дорогі автомобілі з України бо багаті земляки люблять відвідувати цю країну на своїх машинах.

Так, недавно в Монте-Карло (адміністративна територія князівства Монако) засвітився ексклюзив на українських номерах, кросовер Benltey Bentatyga.

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Машину зняли на одній зі стоянок в компанії з суперкаром McLaren 720S. Що примітно, цей Benltey має незвичайний золотистий окрас. Судячи з номерів, автомобіль зареєстрований в Києві.

Benltey Bentayga є одним з найдорожчих кросоверів сучасності. За версію з 4,0-літровим двигуном в Україні просять 8,1 млн грн, а от варіант з 6,0-літровим мотором обійдеться мінімум в 9,4 млн грн. Найбільш ж дорогою модифікацією є Bentley Bentayga 6.0 AT Mulliner, вона оцінюється в 14 млн грн.

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