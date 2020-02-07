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Skoda показала новий бюджетний кросовер Vision IN
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Про власного суперника Renault Duster Skoda мріяла давно. Після довгих дражнилок компанія нарешті показала свій новий кросовер – Skoda Vision IN.
Прототип все ще носить статус концепту. Однак майже все в цьому автомобілі близьке до виробництва. Тому ми отримали дуже точний погляд на серійну модель, яка напевно вже готова.
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Перший елемент, який точно загубиться на шляху до конвеєра, – світлодіодні ґрати. Ні за що в житті бюджетний кросовер Skoda не отримає такий дорогий елемент, та й на практиці він зовсім не потрібен. Також у нас є питання до дорожнього просвіту: кліренс дорівнює приблизно 25 см. Реальний кросовер отримає менше.
В іншому, звичні пропорції, фірмова для позашляховиків Skoda двоповерхова передня оптика і впізнавана форма задніх ліхтарів, стилістику яких вперше продемонструвала Skoda Scala. Інтер'єр же збереже лише напрямок дизайну і архітектуру. Для масової моделі в ньому занадто багато дорогих і специфічних матеріалів на зразок кришталю, деревини та технологічної тканини, виготовленої з ананасового листя.
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