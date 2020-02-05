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В Україні запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто

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Розмитнення авто - фото 1
Розмитнення авто / aamotors

Запущено онлайн-сервіс розмитнення автомобілів, який можна знайти на сайті Митної служби. Як це працює?

Повідомляється, що через цей розділ можна самостійно подати декларацію про імпортований автомобіль, а також відстежувати її статус.

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Готова митна карта або відмова у розмитненні спрямовуватиметься в електронному вигляді. Також повідомляється, що з подачею попередньої митної декларації треба на рахунок відповідної митниці внести грошову заставу на суму митних платежів.

Уточнюється, що декларації обробляються в порядку загальної черги, якщо декларацію не встигнуть обробити протягом конкретної доби, її можуть не прийняти через зміну курсу валют. В цьому випадку декларацію треба подавати і наступного дня.

Ознайомитися з розділом можна тут.

В Україні запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто - фото 384039

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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